Capricorno

Ho pensato a te leggendo il tweet di una persona che si fa chiamare Vexing Voidsquid: “Mi sento imbevuto di una misteriosa energia positiva, come se da qualche parte migliaia di supplicanti stessero adorando statue d’oro a mia immagine”, ha scritto. Penso sia abbastanza probabile che nel 2017 proverai spesso questa sensazione. Non dico che ti dedicheranno statue d’oro nelle piazze delle città e nei templi, e non ti garantisco neanche che migliaia di supplicanti ti sommergeranno di adorazione. Ma non conta come riceverai questa energia positiva, l’importante è che succederà