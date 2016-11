Sagittario

Nonostante la reputazione del vostro segno, voi Sagittari non sempre avete bisogno di muovervi in grandi spazi. Non sempre siete irrequieti o alla ricerca di esperienze insolite e cose nuove da imparare. E non sempre siete consumati dal ruggito primordiale della vita allo stato puro. Detto questo, ho il sospetto che nelle prossime settimane flirterai con questi stati estremi. Il tuo tema ricorrente, preso dal diario di Virginia Woolf, sarà: “Ho bisogno di spazio, di aria. Ho bisogno di campi deserti intorno a me, di sentire le mie gambe che procedono pesantemente sulle strade, e di sonno, e di esistenza animale”.