Una volta un giornalista sfidò il compositore John Cage a “riassumersi in poche parole”. E Cage (che in inglese vuol dire gabbia) rispose: “Esci da qualsiasi gabbia in cui ti capiti di trovarti”. E avrebbe potuto aggiungere: “Evita chiunque ti ci voglia far tornare”. È sempre una cosa divertente da fare, ma in questo momento la consiglio soprattutto a te, Sagittario. Si avvicina il momento dell’anno in cui sei uscito dal ventre di tua madre dopo esserci rimasto per mesi. Le prossime settimane saranno il periodo ideale per cercare di fare qualcosa di simile, anche se non altrettanto straordinario.