“Ho un profondo timore di essere troppa”, scrive la poeta Michelle K. “Che un giorno troverò la persona giusta, e quella si renderà conto che sono un uragano. Si tirerà indietro, intimidita dalla mia mole”. Non mi meraviglierei se tu avessi una sensazione simile. Ma ho una buona notizia: considerati i presagi dei prossimi nove mesi, prevedo che sarà più probabile del solito per te incontrare anime coraggiose in grado di gestire la tua mole. Potrebbero anche non essere le tue anime gemelle, ma ti consiglio di prenderle come sono, con tutta la loro mole.