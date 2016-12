Per tre stagioni all’anno – primavera, estate e autunno – una certa specie di mustelidi ha il pelo bruno. In inglese si chiama stoat. Ma quando arriva l’inverno, il suo mantello diventa bianco e cambia nome. Si chiama ermellino. Poi la primavera successiva torna a essere uno stoat. Vista la natura dei presagi astrali, Pesci, penso che sarebbe poeticamente sensato se tu lo prendessi a modello. Quale vorresti che fosse il tuo soprannome per i prossimi tre mesi? Ti suggerisco qualche idea: Dolce incantatore, Cercatore segreto della libertà, Specialista di oggetti smarriti e ritrovati, Creatore di misteri, Resurrettore.