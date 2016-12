Il punk è nato il 4 giugno 1976? Quella sera i Sex Pistols suonarono davanti a una quarantina di persone in un piccolo locale di Manchester, in Inghilterra. Tra il pubblico c’era Morrissey, che rimase così colpito da decidere di fondare un suo gruppo, gli Smiths. C’era anche uno scalmanato che presto avrebbe fondato i Joy Division, senza aver mai suonato uno strumento. Anche quelli che poi sarebbero diventati i Buzzcocks avevano assistito alla performance di Johnny Rotten e dei suoi compagni. Secondo il critico musicale David Nolan, quelle future star erano uscite dal concerto pensando: “Non bisogna essere virtuosi o geni della musica per formare una band”. Vedo un parallelo tra quell’evento fecondo e la tua vita nelle prossime settimane.