Quasi tutti gli abiti maschili più eleganti sono fatti con la lana delle pecore merino australiane, dice Nicholas Antongiavanni nel libro The suit, a machiavellian approach to men’s style (L’abito, un approccio machiavellico allo stile maschile). Oggi esistono più di cento milioni di esemplari di questa razza, ma discendono tutti da due maschi e quattro femmine vissuti in Spagna nel settecento. Com’è possibile? È una lunga storia. Ai fini di questo oroscopo, ti dirò semplicemente che nei prossimi nove mesi anche tu potresti produrre alcuni semi selezionati che alla fine daranno risultati importanti e duraturi. Sceglili bene.