“Dato che sei diverso da qualsiasi altro essere che sia mai stato creato, sei incomparabile”, scriveva la giornalista Brenda Ueland. Fermati un momento a riflettere su questo. È un’affermazione che toglie il fiato. Essere assolutamente unici è un’enorme responsabilità. Forse è per questo che non hai ancora il coraggio di accettarla. Ma che ne diresti di fare del 2017 l’anno in cui finalmente dimostrerai di essere la creatura senza precedenti che sei? Ti sfido a prendere atto del tuo singolare destino e a realizzarlo.