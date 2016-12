Per le aquile calve le penne sono fondamentali per mantenere l’equilibrio mentre volano. Se per caso una penna si stacca da una delle ali, questi rapaci ne lasciano cadere di proposito una dall’altra. Secondo la mia analisi dei presagi astrali, nel 2017 questa strategia avrà un significato metaforico per la tua vita. Vuoi librarti nell’aria con la massima grazia e forza? Ti piacerebbe salire in alto per poi scendere in picchiata a esplorare il mondo senza fare nessuno sforzo? Impara dalla saggezza istintiva dell’aquila.