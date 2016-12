“È importante quello che fai, non quello che avevi intenzione di fare”, diceva Pablo Picasso. Se dovessi scegliere un unico consiglio per mantenere viva la tua fiamma nel 2017, attingerei a questa citazione. Ti invito a sottoporti a questo esperimento: il primo giorno di ogni mese, prendi un foglio di carta e scrivi tre promesse importanti a te stesso, aggiungi una breve analisi di come te la sei cavata con le promesse delle quattro settimane precedenti, e poi descrivi con parole forti e decise come intendi mantenere le nuove nel prossimo mese.