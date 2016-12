Sagittario

Nel 2017 sarai al culmine della tua capacità di stringere nuove alleanze e approfondire quelle che hai già. Avrai un sesto senso per coltivare rapporti professionali che ti faranno comodo per realizzare le tue nobili ambizioni negli anni a venire. Ti invito a essere aperto a nuove possibilità che saranno utili alla tua carriera e miglioreranno la tua vita sociale. Le parole “lavoro” e “divertimento” si combineranno tra loro. Per ottenere risultati migliori, cerca di avere una visione chiara della comunità e della rete di sostegno che desideri.