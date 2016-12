Sagittario

Il fisico Stephen Hawking non crede che un giorno gli esseri umani potranno viaggiare nel tempo. Per sottolineare scherzosamente il suo scetticismo ha organizzato una festa di viaggiatori nel tempo provenienti dal futuro. Purtroppo non si è presentato nessun crononauta a gustare lo champagne e le tartine che aveva preparato. Nonostante questo, ti garantisco che nei prossimi nove mesi avrai la possibilità di incontrare regolarmente le versioni future di te stesso. Questi incontri saranno probabilmente metaforici o fantastici, ma ti forniranno informazioni preziose per prendere le decisioni che influiranno sulla tua vita nei prossimi anni.