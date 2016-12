Secondo l’Economist, per trasportare dieci milioni di dollari in banconote servono otto valigette. Purtroppo credo che non te ne serviranno mai così tante. Se ti troverai nella situazione di dover trasportare mucchi di denaro da un posto all’altro, una sola valigetta basterà. Ma voglio anche ricordarti che in una valigia c’entrano tanti soldi. E non è escluso che nei prossimi mesi ti possa trovare nella condizione di doverla riempire. Prevedo che avrai più probabilità di diventare ricca in poco tempo di quanto non succede da anni.