La traduzione letterale della parola tedesca Kummerspeck sarebbe “pancetta del dolore” e si riferisce al peso che prendono le persone quando mangiano troppo crogiolandosi nell’autocommiserazione. Conosco più di una Vergine che ultimamente è stata tentata di farlo, anche se la sua motivazione sembra essere il dubbio più che l’autocompatimento. La buona notizia è che questa tendenza sta per essere invertita. È in arrivo un’ondata di piacevoli avventure. Sarai pungolata da sfide divertenti e provocata da stimoli che aumenteranno la tua fiducia in te stessa e scoraggeranno qualsiasi forma di Kummerspeck.