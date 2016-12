Spero che nel 2017 resterai con i piedi ben piantati a terra più di quanto tu non abbia mai fatto, forse dai tempi in cui, in una vita passata, eri un contadino. Confido che farai molta strada nell’arte di essere concreto, pratico e stabile. Ma per riuscirci dovresti anche dedicarti a un compito paradossalmente opposto: coltivare una vigorosa e ardita immaginazione, forse come quella che usavi quando, in una vita passata, eri un artista. In altre parole, le tue possibilità di successo nel mondo materiale dipenderanno dal tuo rapporto con il regno della fantasia, e viceversa. Se vuoi essere il boss della realtà, devi sognare alla grande, e viceversa.