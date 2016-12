Durante la campagna per le elezioni presidenziali statunitensi del 1896, il candidato democratico William Jennings Bryan percorse 25mila chilometri per fare comizi in tutto il paese. Invece il suo avversario repubblicano, William McKinley, non si mosse mai dalla città di Canton, in Ohio, e disse che chi voleva conoscere il suo programma poteva andare a trovarlo. La sua tattica funzionò. Più di 700mila persone ascoltarono i suoi comizi sotto il portico di casa, e alla fine McKinley vinse. Ti consiglio di adottare un sistema simile nei prossimi mesi, Cancerino. Usa tutto il potere di attrazione che hai per invitare chi è interessato a venire a trovarti.