Come fanno le vespe della sabbia australiane a ritrovare la strada di casa dopo essere state in giro tutto il giorno? Usano un trucco. Quando la mattina lasciano il nido, volano all’indietro, imprimendosi nella memoria i punti di riferimento che dovranno cercare al ritorno. Inoltre, seguono un lento e sistematico percorso a zigzag che gli consente di orientarsi da diverse direzioni. Nel 2017 ti consiglio di ispirarti alle vespe della sabbia, Cancerino. Uno dei tuoi compiti più importanti sarà continuare a trovare ogni volta la via del ritorno alla tua casa spirituale.