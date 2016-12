Sette poeti cileni trovavano così frustrante l’apatia dei loro compatrioti nei confronti dell’arte poetica che hanno deciso di esprimere sarcasticamente il loro disagio mettendo in scena uno spettacolo per babbuini. La direzione dello zoo di Santiago ha garantito la loro sicurezza chiudendoli in una gabbia all’interno del loro habitat. Il pubblico sembrava divertito, a volte ascoltava in rapito silenzio e altre volte lanciava acute grida. Sono sicuro che capisci perfettamente la drastica decisione dei poeti, Pesci. Quante volte hai avuto la sensazione di non essere apprezzato come meriti? Ma scommetto che nel 2017 le cose cambieranno. Non sarai costretto a esibirti davanti ai babbuini.