Nel giugno del 1962 tre detenuti sgusciarono fuori dal penitenziario federale di Alcatraz, che si trova su un’isola nella baia di San Francisco. Nessuno sa come riuscirono a scappare, e la polizia non li ha mai trovati. Ma il caso è ancora aperto e le autorità indagano su ogni nuova informazione che ricevono. C’è qualche enigma paragonabile a questo nel tuo passato? Qualcosa che ha sollevato interrogativi a cui non sei riuscito a rispondere? Scommetto che nel 2017 arriverai finalmente a capo della faccenda.