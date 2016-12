In base ai tuoi presagi astrali per il 2017, ho preso una poesia scritta da Shel Silverstein per i bambini e ne ho fatto il tuo oroscopo. Servirà da scanzonato emblema di un compito difficile ma divertente che dovrai svolgere nei prossimi mesi. Eccola qui: “Da quando ce l’avevo, non avevo mai lavato la mia ombra. Ho immaginato che fosse sporchissima, perciò l’ho staccata dal muro al quale era appoggiata e l’ho infilata nella tinozza con i vestiti. Ci ho messo il sapone, la candeggina e tutto il resto. L’ho lasciata a mollo per ore. L’ho strizzata e l’ho stesa ad asciugare. Ma chi avrebbe mai immaginato che si sarebbe ristretta? Adesso è molto più piccola di me”.