“C’è un disperato bisogno d’ignoto”, scrive il poeta Charles Wright. “Una sete d’infinito che striscia come un serpente nelle nostre ossa”. Di tanto in tanto tutti proviamo questo disperato bisogno e questa sete, ma nessuno si sente attratto dai misteriosi incanti e dagli eterni enigmi così spesso e così intensamente come voi Scorpioni. Secondo le mie meditazioni, il prossimo anno proverai questa attrazione più intensamente che mai. Non vedo perché dovrebbe essere un problema. Anzi, ti potrebbe rendere più sexy e più intelligente che mai.