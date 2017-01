Nel 2017 mi auguro che tu sia palesemente unica. Vorrei con tutto il cuore che non avessi nessuna inibizione nell’esprimere le tue inclinazioni più profonde, sfacciate e primitive. Ti suggerisco quattro grida di battaglia. 1) “Non essere ossessionata dalla perfezione!”, come dice il mio amico Luther. 2) Parafrasando la poeta Marianne Moore, la forza creativa emerge quando vinci la tua tendenza a rimanere distaccata. 3) Se vuoi essere originale, abbi il coraggio di essere una dilettante, per parafrasare il poeta Wallace Stevens. 4) Come disse il maestro zen Shunryū Suzuki, “nella mente del principiante ci sono molte possibilità, in quella dell’esperto ce ne sono poche”.