“Le esperienze di vita non sono poi una gran cosa. Potremmo imparare tutto anche solo dai libri, senza nessun aiuto da parte della vita”, diceva il Nobel per la letteratura Elias Canetti, che era nato in Bulgaria, aveva la cittadinanza inglese e scriveva in tedesco. Anche se questo concetto sembra contrario al senso comune, nel 2017 ti prego di prenderlo in considerazione. Sei pronta per una grande svolta nella comprensione della vera natura della realtà, e le “esperienze di vita” non saranno sufficienti a garantirtela.