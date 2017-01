Capricorno

Qualcuno che non conosco continua a mandarmi email suggerendomi opportunità di lavoro che mi potrebbero interessare: autore di testi tecnici per una società che produce energia solare o esperto di social media per un’azienda che offre programmi di viaggio. Non è spam, le offerte esistono sul serio. Ma io non sono interessato. Ho il sospetto che nei prossimi giorni anche tu potresti ricevere inviti autentici ma per te irrilevanti. Se rimarrai fedele alle tue vere necessità e ai tuoi desideri, prima o poi ti arriveranno proposte più appropriate.