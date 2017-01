In principio c’era il cavolo selvatico. I nostri antenati scoprirono che come alimento aveva un grande potenziale e decisero di coltivarlo. Nel corso dei secoli usarono la selezione artificiale per produrre molte varianti della pianta originale. Il cavolo cappuccio e il cavolo rapa furono le prime. Nel quattrocento nacque il cavolfiore. Il broccolo sarebbe arrivato un secolo dopo, seguito dai cavoletti di Bruxelles. Oggi esistono almeno venti varietà che si possono far risalire al cavolo selvatico. Voi Bilance siete nella fase cavolo selvatico del vostro ciclo a lungo termine. Nei prossimi mesi potreste, e dovreste, fare un lavoro importante che alla fine produrrà un gran numero di utili derivati.