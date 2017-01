Lo scrittore ceco Bohumil Hrabal ha scritto un romanzo intitolato Lezioni di ballo per adulti. L’opera consiste in una sola frase, un periodo di 117 pagine lungo e contorto. Esce dalla bocca del narratore, un uomo anziano che vuole raccontare tutte le grandi storie della sua vita. Se mai dovesse venire il momento in cui anche tu avrai il permesso cosmico e la licenza poetica di lanciarti in un soliloquio di 117 pagine, sarà nelle prossime settimane. Rivela le tue verità. Liberati delle tue inibizioni. Celebra i tuoi racconti epici.