Secondo i miei calcoli, il 72 per cento di voi Arieti è insolitamente di buonumore. Il mondo vi sembra più disposto a collaborare . Il 56 per cento è innamorato della vita come non lo era da tempo. Direi anche che il 14 per cento viva momenti di assurda e delirante felicità senza nessun motivo apparente. Considerata questa generosità di spirito, potreste ricevere gratificazioni apparentemente impossibili, come un dono in denaro, un gelato caldo o una tenerezza incondizionata. E scommetto che almeno al dieci per cento di voi sta già succedendo qualcosa di simile.