È un po’ di tempo che non ti dico che ti amo. Perciò te lo dico adesso. TI AMO. Più di quanto tu possa mai immaginare. Per questo continuo a offriti questi oroscopi senza chiederti nulla in cambio. Ed è per questo che m’impegno tanto a essere per te un terapeuta giocoso e un mentore esigente. Te lo ripeto, non mi aspetto niente in cambio. Ma se volessi esprimere il tuo apprezzamento per il mio lavoro, potresti farlo offrendo lo stesso tipo di cura e attenzione alle persone che ti circondano. Sarebbe un ottimo momento per elargire doni di questo tipo.