Giovanni sostituirà di nascosto le pillole anticoncezionali di Alessandra con pastigliette di zucchero? Camille andrà all’appuntamento con l’uomo che la ricatta portando con sé un piede di porco? Josie ruberà il diario di José e lo venderà su eBay? Visti i presagi astrali del momento, potresti essere inconsciamente attratto da eventi da telenovela come questi. Ma spero e prevedo che esprimerai le correnti cosmiche in modo più intelligente. Per esempio, dopo mezzanotte, sotto una pioggia battente, ascolterai una confessione straziante ma salutare. Oppure infrangerai un tabù con grazia ingegnosa o stabilirai un fecondo rapporto con una canaglia ravveduta.