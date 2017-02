Sagittario

Presto partirò per la mia prima vacanza in diciotto mesi. A prima vista può sembrare strano che un astrologo come me scelga di affidare la sua casa a due Sagittari. Le persone del tuo segno sono considerate le meno casalinghe dello zodiaco. Ma sono sicuro che quando tornerò non troverò i procioni in cucina, le mie piante non saranno morte, nessuno avrà rubato la mia posta né rotto il televisore. I presagi astrali fanno pensare che, almeno nel prossimo futuro, la maggior parte di voi Centauri darà prova di un’insolita disposizione per le arti domestiche.