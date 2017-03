Sagittario

Nel libro The horologicon Mark Forsyth ha raccolto una serie di parole inglesi “oscure ma necessarie” pescate in vecchi dizionari. Ce n’è una che si adatta perfettamente a te in questo momento. È snudge, un verbo che significa andare in giro con l’aria assorta dando l’impressione di fare qualcosa di utile mentre in realtà si sta solo perdendo tempo. Te lo consiglio per due motivi. 1) È importante per la tua salute fisica e mentale non fare assolutamente nulla, goderti una buona dose di riposante vuoto. 2) È importante per la tua salute fisica e mentale farlo il più di nascosto possibile, evitando che gli altri ti giudichino o ti critichino per questo.