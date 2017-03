Stai per avventurarti in luoghi che hai sempre visto con diffidenza e scetticismo. Buon per te! Ti incoraggio a continuare a esplorare, ma cercando di mantenere la tua innocenza. Con mia grande gioia, stai anche fantasticando su imprese che prima ti sembravano impossibili. Anche in questo caso, buon per te! Ti invito a fare sogni audaci e perfino sfacciati, ma senza esagerare. E dato che sembri in vena di pensare in grande, prendi in considerazione anche altre attività: rinunciare a desideri non essenziali, mettere da parte vecchie aspettative, eliminare tabù irrilevanti.