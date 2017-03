Sono contento di come ho cresciuto mia figlia, ma non sono sicuro che il mio lavoro di padre sarebbe stato altrettanto efficace se avessi avuto più figli. Ne ho parlato di recente con Nathan, un mio amico che ha sei figli grandi. “Come hai fatto a crescere sei figli?”, gli ho chiesto. “Ti rivelo un segreto”, ha risposto. “Sono un cattivo padre. Non mi sono impegnato molto a educare i miei figli. E ora loro non mi permettono mai di dimenticarlo”. Nelle prossime settimane e mesi ti consiglio di seguire il mio esempio e non quello di Nathan. Mira alla qualità e all’intensità, piuttosto che alla pura e semplice quantità.