I desideri arditi e stravaganti mi piacciono come a chiunque altro. Adoro essere posseduto dalla brama sfrenata di tutto quello che mi manda in estasi: il buon cibo, il sesso misterioso, le informazioni appassionanti, l’ebbrezza liberatoria e le stupefacenti conversazioni che mi costringono a indovinare e improvvisare per ore. Ma sono anche un patito dei desideri semplici, dolci e pazienti, dei desideri sinceri che traboccano d’innocenza e curiosità e sono ispirati dal bisogno di dare e ricevere beatitudine. Esplorali nei prossimi giorni.