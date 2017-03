Hai presente quel frutto proibito su cui hai messo gli occhi? Forse non è più così proibito. Potrebbe perfino essere sul punto di diventare disponibile, e coglierlo potrebbe farti bene. Ma c’è anche la possibilità che sia solo un po’ meno rischioso di prima e non sia mai un’opzione del tutto praticabile. Perciò ti consiglio di non coglierlo e addentarlo subito. Continua a tenere d’occhio la situazione. Rifletti su questa domanda: desideri quel frutto proibito perché potrebbe aiutarti a scansare un dilemma a cui non hai ancora avuto il coraggio di sottrarti o perché ti farebbe veramente bene assaggiarlo?