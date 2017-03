Il drago ti restituirà il tesoro che ha rubato. In un campo che credevi desolato cresceranno tulipani e bocche di leone. Emergeranno mostri dall’abisso, ma leccheranno umilmente la tua mano e ti riveleranno segreti utilissimi. L’arcigno guardiano del ponte verso la prossima grande impresa ti lascerà passare anche se non conosci la parola d’ordine. Pesce d’aprile! Tutto quello che ho detto finora non è vero alla lettera ma solo metaforicamente.