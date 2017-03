Secondo alcune ricerche, le coppie che funzionano dedicano in media quattro minuti al giorno a discorsi significativi. Ti consiglio di aumentare questa quota almeno del dieci per cento. Prova a coinvolgere il tuo partner in una conversazione intima per almeno quattro minuti e 40 secondi al giorno. Pesce d’aprile! Il dieci per cento di aumento non è sufficiente. Visti gli indicatori astrali del momento, devi cercare di avere scambi più lunghi e profondi con le persone che ami. Ce la fai ad arrivare a venti minuti al giorno?