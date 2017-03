Capricorno

Dovresti cominciare a lavorare a un libro e finirlo entro il 28 aprile. Dovrebbe avere uno di questi titoli: “Le quattro settimane più intense della mia vita, in cui sono tornato finalmente a casa”; “Le quattro settimane più produttive della mia vita, in cui ho scoperto i segreti della felicità domestica”; “Le quattro settimane pazzamente significative, in cui sono rimasto sempre ancorato alle profondità che mi nutrono”. Pesce d’aprile! Non è vero. Non hai bisogno di scrivere un libro così. Ma spero che cercherai e provocherai esperienze che ti permetteranno di scrivere libri con quei titoli.