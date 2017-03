Prevedo che presto sarai tentato di abbandonarti troppo a piaceri dissoluti e divertimenti sfrenati, quindi ti offro un buon rimedio per riprenderti dalla sbronza. Fai un frullato con questi ingredienti: un uovo di quaglia cinese di mille anni fa, alghe dell’Antartide, latte di asina irachena, succo di limone importato dal Kazakistan e un pizzico di dentifricio argentino su cui avrai lasciato splendere la luna per un’ora. Pesce d’aprile! Non dovrai ubriacarti fino a perdere coscienza per godere di un piacere estremo e un abbandono catartico. Ti verrà molto naturale, soprattutto se allargherai la tua mente con viaggi e grandi idee.