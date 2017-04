Questo è un ottimo momento per liberare i tuoi ricordi. Ti suggerisce qualcosa? Secondo me, per liberare i tuoi ricordi dovresti cambiare il modo in cui pensi al tuo passato e ne parli, rivedere quello che dai per scontato delle tue vecchie storie e trovare nuove interpretazioni di come e perché sono successe. C’è anche un altro modo per farlo: se sei aggrappato a un insulto che qualcuno ti ha lanciato tanto tempo fa, lascialo andare. Anzi, dichiara un’amnistia generale a favore di tutti quelli che ti hanno fatto un torto. Le prossime settimane saranno anche un momento favorevole per liberarti dai ricordi che ti frenano. C’è qualche storia che ti racconti a proposito del passato e che ti impedisce di sognare il futuro? Smetti di raccontartela.