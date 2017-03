In questo momento hai buone probabilità di trovare una banconota da un dollaro accartocciata a terra. È anche più probabile che tu vinca abbastanza soldi alla lotteria da comprarti una maglietta nuova. Per aumentare le probabilità, devi solo startene seduto a desiderare ardentemente l’arrivo di questi piccoli colpi di fortuna. Pesce d’aprile! Quello che ho appena detto in parte è vero, ma anche inutile. La notizia più interessante è che hai più possibilità del solito di scoprire qualche trucco per migliorare la tua situazione finanziaria. Potresti essere invitato a collaborare a un progetto potenzialmente redditizio o ricevere un’offerta di aiuto per risolvere un problema di lavoro. Per aiutare la buona sorte, non dovrai fare altro che concepire un piano a lungo termine per gestire meglio i tuoi soldi.