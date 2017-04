Ecco alcune attività che faresti bene ad avviare nel prossimo futuro: 1) Pagare qualcuno per renderti un servizio che allevierà la tua sofferenza. 2) Mettere in discussione una delle tue opinioni inamovibili, se può servire a ricevere un invito divertente che altrimenti non avresti. 3) Elargire lodi sincere o un aiuto pratico a una persona che potrebbe farti superare uno dei tuoi limiti. 4) Chiarirti le idee su come una delle tue collaborazioni dovrebbe cambiare per essere più utile a entrambi. E poi proporre il miglioramento al tuo collaboratore con allegra empatia.