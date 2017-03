In un certo senso, è un peccato che tu stia per perdere la testa. Il casino che seguirà sarà difficile da rimettere a posto. Ma in un altro senso, perdere la testa sarà una fortuna. Il processo necessario per rimetterla a posto sarà divertente e istruttivo. E di conseguenza i tuoi problemi diventeranno più affascinanti del solito e i tuoi peccati particolarmente originali. Pesce d’aprile! Non ho detto tutta la verità. Non perderai la testa, ma è vero che i tuoi problemi diventeranno più affascinanti del solito e i tuoi peccati particolarmente originali. È un’ottima cosa! Potrebbe anche aiutarti a ritrovare quel tuo aspetto un po’ malandrino che ultimamente hai perso.