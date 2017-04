Quanto è ampio il tuo vocabolario? Ventimila parole? Trentamila? Le prossime settimane saranno il periodo ideale per arricchirlo. La vita congiurerà per aumentare il tuo uso creativo della lingua, per intensificare il tuo piacere per il flusso verbale, per aiutarti a esprimere meglio i misteriosi sentimenti e i pensieri complessi che si agitano dentro di te. Se presterai attenzione, i segnali che ti invia il tuo inconscio ti mostreranno come parlare e scrivere in modo più incisivo. Forse non diventerai un grande persuasore, ma potresti diventare un portavoce eloquente dei tuoi interessi.