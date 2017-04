Mentre preparava il suo primo viaggio in Sicilia, il poeta statunitense Billy Collins ha deciso di imparare l’italiano. Nella poesia Al bordo di una piscina fuori Siracusa, spiega come la nuova lingua abbia cambiato il suo modo di vedere le cose. In inglese direbbe che il gin che sta bevendo seduto da solo alla luce della sera gli ha “allentato la tensione”, ma la parte del suo cervello italianizzata preferirebbe dire che “ha permesso ai pensieri di attraversare la mente con maggiore dolcezza”, e ha “consentito alla mente di provare amicizia per il vasto cielo”. Il tuo compito per la prossima settimana è italianizzare la tua visione del mondo, infondere lirismo e voluttuosa rilassatezza nei tuoi pensieri. Se sei italiano, celebra e amplifica la tua italianità.