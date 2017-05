Sotto quali aspetti somigli di più a tua madre? Questo è un buon momento per fare un inventario. Una volta che avrai individuato tutte le qualità di tua madre che tendono a limitare la tua libertà o ad allontanarti dai tuoi sogni, escogita un piano per modificarle. Forse non potrai mai eliminarle del tutto, ma puoi fare molto per ridurre al minimo i problemi che ti provocano. Cerca di essere calmo e oculato quando stabilirai le tue intenzioni. P.S. Nel corso dell’inventario potresti anche scoprire che ci sono aspetti di tua madre che ti sono molto utili. Cosa potresti fare per sviluppare le loro potenzialità?