In una normale conversazione, molti di noi usano troppi “ehm”, “cioè”, “tipo”. Ma ho una buona notizia da darti sul tuo uso personale del linguaggio nelle prossime settimane, Cancerino. Secondo la mia lettura dei presagi astrali, potrai ridurre drasticamente l’uso di riempitivi inutili. E non finisce qui. Pensare chiaramente e parlare con precisione potrebbero essere i tuoi superpoteri. Di conseguenza, dovresti essere più persuasivo che mai nel sostenere le cause a cui tieni.