A molti bambini inglesi non piacciono le verdure. Per risolvere il problema, i ricercatori britannici hanno creato una serie di varianti esotiche con l’obiettivo di stuzzicare il loro palato. Tra i nuovi alimenti ci sono le carote al cioccolato, il granturco al gusto di pizza e i cavolfiori formaggio e cipolla. Non penso che tu debba arrivare a questi estremi per cercare di aumentare il tuo fascino. Ma vedi se puoi almeno arrivare al tuo pubblico di potenziali ammiratori con qualche nuovo trucco. Usa tutta la tua fantasia per allargare la gamma delle cose tra cui i tuoi colleghi e clienti possono scegliere.