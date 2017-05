Ti piacerebbe iscriverti al mio seminario sull’autocommiserazione? Se lo facessi, impareresti che è un mezzo per raggiungere un fine, non una palude in cui smarrirsi. Proveresti pietà per te stesso per periodi brevi e intensi, così da essere coraggioso e fiero di te stesso il resto del tempo. Per un certo periodo, diciamo tre giorni, ti abbandoneresti al vittimismo fino a consumare del tutto quell’emozione, e poi saresti libero di lanciarti in un’orgia di autoguarigione e autocelebrazione. Sei pronto a cominciare? Cerca di capire perché gli altri non ti apprezzano abbastanza.