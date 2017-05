Nelle prossime settimane il tuo simbolo di potere sarà una chiave. Come te la immagini? È una chiave d’oro coperta di gemme come quella che potrebbe essere usata per aprire una vecchia cassa del tesoro? È semplice come quella del cancello di un giardino o la chiave enorme di una porta barocca? Qualunque cosa tu scelga, ti consiglio di custodire gelosamente la sua immagine. Ti darà l’ispirazione e il potere di trovare la “porta” metaforica che ti introdurrà nel prossimo capitolo della tua vita.